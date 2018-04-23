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В Самаре пройдет Городская многонациональная молодежная экологическая акция
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В Самаре пройдет Городская многонациональная молодежная экологическая акция 

АиФ-Самара 36 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 25 апреля, в 12:00, в Самаре в рамках месячника по благоустройству при поддержке городских властей состоится Городская многонациональная молодежная экологическая акция, сообщает администрация областного центра.
В ходе акции активистами Ассоциации национальных общественных объединений «Многонациональная Самара», некоммерческой организации «Казачье общество станицы „Северная“ Волжского казачьего войска (НО КО станицы „Северная“ ВКВ) совместно с волонтерами трех вузов — Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного института культуры, Самарского государственного технического университета, запланирована уборка территории на четырех участках Самарской набережной в районе между спусками по улицам Ленинградской и Вилоновской.
Кроме того, на данной территории запланирована высадка деревьев и кустарников. В рамках восстановительного озеленения департаментом городского хозяйства и экологии предусмотрено выделение саженцев липы, каштана, боярышника штамбового.
Все участники экологической акции получат необходимые инструменты, мешки для мусора, перчатки.
В ходе акции планируется привлечение к ней горожан. Поэтому всех неравнодушных жителей ждут на указанных участках самарской набережной.
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