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Объем экспорта московской электроники превысил 1,5 млрд долларов в 2017 г
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Объем экспорта московской электроники превысил 1,5 млрд долларов в 2017 г 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В 2017 году объем экспорта электронной продукции из Москвы составил 1,56 миллиарда долларов США, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
На ExpoElectronica, крупнейшем событии российской электронной отрасли, открылась экспозиция «Сделано в Москве». Под выставочным брендом столицы 12 московских компаний представили широкий спектр электронных изделий: от сверхчувствительных сенсоров для эндоскопической хирургии до радиационно-стойких процессоров, используемых в космических аппаратах. В фокусе внимания — первый российский серийный 3D-принтер для послойной печати металлических изделий. Среди других московских разработок — полупроводники, тестовое оборудование, микропроцессоры, сенсоры, лазерная и оптическая техника.
«Москва выигрывает не благодаря низкой стоимости продукции, а прежде всего за счет высокого качества. В 2017 году объем экспорта электронной продукции из Москвы составил 1,56 млрд долларов. Помимо Китая, ключевые импортеры столичной электроники — Беларусь, Казахстан, Египет и Иран», — рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин отметил, что в выставочный календарь программы «Сделано в Москве» включаются события по приоритетным отраслям московской промышленности, именно поэтому в графике выставок на 2018 год запланировано сразу несколько крупных международных событий по электронной тематике.
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