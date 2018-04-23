Объем экспорта московской электроники превысил 1,5 млрд долларов в 2017 г

В 2017 году объем экспорта электронной продукции из Москвы составил 1,56 миллиарда долларов США, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

На ExpoElectronica, крупнейшем событии российской электронной отрасли, открылась экспозиция «Сделано в Москве». Под выставочным брендом столицы 12 московских компаний представили широкий спектр электронных изделий: от сверхчувствительных сенсоров для эндоскопической хирургии до радиационно-стойких процессоров, используемых в космических аппаратах. В фокусе внимания — первый российский серийный 3D-принтер для послойной печати металлических изделий. Среди других московских разработок — полупроводники, тестовое оборудование, микропроцессоры, сенсоры, лазерная и оптическая техника.

Казахстан, Египет и «Москва выигрывает не благодаря низкой стоимости продукции, а прежде всего за счет высокого качества. В 2017 году объем экспорта электронной продукции из Москвы составил 1,56 млрд долларов. Помимо Китая , ключевые импортеры столичной электроники — Беларусь Иран », — рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина