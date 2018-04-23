Предприниматели могут приобрести через аукцион 35 объектов, расположенных в ЮЗАО 

На торги выставлено 279 нежилых помещений. Они расположены во всех округах города, передает руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Больше всего объектов находятся в САО — 54 помещения, в нашем округе выставлено 35 объектов. На сайте Мэра и Правительства Москвы уточняется, что помещения в ЮЗАО традиционно пользуются спросом у предпринимателей.
Геннадий Дегтев добавил, что назначение всех помещений свободное. Список всех объектов, выставленных на торги, можно найти на сайте инвестиционного портала Москвы в разделе «Продажа нежилых помещений».