«У нас тариф нерегулируемый»: в Копейске вновь подорожал проезд в маршрутках

В копейских маршрутках № 19 «Автовокзал» — «ДК имени Бажова» появились объявления о повышении стоимости проезда с 23 до 25 рублей. Об этом сообщают жители округа в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети.

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— Что цены на проезд опять подняли? — пишет автор фото.

— В городе ни один частный перевозчик не обновляет свой автопарк. Только цены поднимают по несколько раз в году, — добавляет в комментариях Николай Гусаров

— Было 26, сделали 23 и через неделю 25, — напоминает Руслан Хамдамов.

— По городу 23 всегда было, — сообщает читатель 74.ru Евгений Терновой.

Работающий на маршруте перевозчик — индивидуальный предприниматель Сергей Гурьев — подтвердил информацию о подорожании проезда.

— Я уже устал отвечать на вопросы о необходимости повышения цен. Мы работаем по нерегулируемому тарифу и устанавливаем стоимость по нашим расчётам, — прокомментировал Сергей Гурьев. — На нашем маршруте № 2 проезд тоже 25 рублей. Нас уже вызывало УФАС , ещё будет совещание в конце мая. Никакого сговора у нас нет.

Ранее антимонопольная служба возбудила дела в отношении 13 перевозчиков Копейска за антиконкурентное соглашение о повышении цен до 26 рублей. После этого предприниматели снизили стоимость проезда. ИП Артамонов — до 23 рублей на маршрутах № 1, 2 (23 рубля до посёлка Шахты № 44, 25 рублей до Старокамышинска), № 5, 10, 18, 20, 26 (23 рубля до посёлка Южного , 25 рублей до Старокамышинска, 35 рублей до Октябрьского); ИП Суктубаева — на маршрутах № 1 и 16 (до 23 рублей), № 2 (25 рублей до посёлка Шахты № 44, 26 рублей до Старокамышинска) и № 20 (25 рублей).

На заседании УФАС копейские перевозчики заявили, что работают по договорам с МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», которое находится в тяжёлом экономическом состоянии, а повышение стоимости проезда в маршрутках приведёт к оттоку пассажиров в муниципальный транспорт, и он будет спасён. В мэрии информацию о вмешательстве властей в эту ситуацию категорически опровергли.