«У нас тариф нерегулируемый»: в Копейске вновь подорожал проезд в маршрутках 

В копейских маршрутках № 19 «Автовокзал» — «ДК имени Бажова» появились объявления о повышении стоимости проезда с 23 до 25 рублей. Об этом сообщают жители округа в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети.
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— Что цены на проезд опять подняли? — пишет автор фото.
— В городе ни один частный перевозчик не обновляет свой автопарк. Только цены поднимают по несколько раз в году, — добавляет в комментариях Николай Гусаров.
— Было 26, сделали 23 и через неделю 25, — напоминает Руслан Хамдамов.
— По городу 23 всегда было, — сообщает читатель 74.ru Евгений Терновой.
Работающий на маршруте перевозчик — индивидуальный предприниматель Сергей Гурьев — подтвердил информацию о подорожании проезда.
— Я уже устал отвечать на вопросы о необходимости повышения цен. Мы работаем по нерегулируемому тарифу и устанавливаем стоимость по нашим расчётам, — прокомментировал Сергей Гурьев. — На нашем маршруте № 2 проезд тоже 25 рублей. Нас уже вызывало УФАС, ещё будет совещание в конце мая. Никакого сговора у нас нет.
Ранее антимонопольная служба возбудила дела в отношении 13 перевозчиков Копейска за антиконкурентное соглашение о повышении цен до 26 рублей. После этого предприниматели снизили стоимость проезда. ИП Артамонов — до 23 рублей на маршрутах № 1, 2 (23 рубля до посёлка Шахты № 44, 25 рублей до Старокамышинска), № 5, 10, 18, 20, 26 (23 рубля до посёлка Южного, 25 рублей до Старокамышинска, 35 рублей до Октябрьского); ИП Суктубаева — на маршрутах № 1 и 16 (до 23 рублей), № 2 (25 рублей до посёлка Шахты № 44, 26 рублей до Старокамышинска) и № 20 (25 рублей).
На заседании УФАС копейские перевозчики заявили, что работают по договорам с МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», которое находится в тяжёлом экономическом состоянии, а повышение стоимости проезда в маршрутках приведёт к оттоку пассажиров в муниципальный транспорт, и он будет спасён. В мэрии информацию о вмешательстве властей в эту ситуацию категорически опровергли.
В минувшие выходные в соцсетях, а затем ряде СМИ появилась информация о возможном повышении цены проезда в челябинских маршрутках с нынешних 25 рублей до 27–35 рублей. Причём решение якобы было принято совместно с властями города, которые и стали инициаторами встречи с частниками для привлечения пассажиров в трамваи, троллейбусы, автобусы. В понедельник, 23 апреля, глава города Евгений Тефтелев, начальник управления транспорта Роман Болотов и представители перевозчиков опровергли эти слухи.