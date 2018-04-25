Донорская конференция по Сирии собрала 4,4 миллиарда долларов

Вторая международная конференция стран-доноров по Сирии собрала 4,4 миллиарда долларов помощи этой стране на 2018 год, на 2019 год обещаны еще 3,4 миллиарда. Об этом заявила еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.

При этом ожидалось, что получится собрать 6 миллиардов, как это было в прошлом году. Как отметил Стилианидес, общая сумма обещанных делегациями средств составила 4,4 миллиарда долларов только на этот год. Кроме того, на следующий год и далее обещанные средства составили 3,4 миллиарда долларов. ЕС пообещал в общей сложности почти 6 миллиардов долларов до 2019 года, то есть три четверти от общей суммы.

Как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов , Россия на этой конференции не брала на себя обязательств по выделению помощи Сирии, потому что активно поддерживает ее по другим каналам.

"Мы на этой конференции никаких обещаний помощи делать и не собирались, — отметил Чижов. — Я перечислил, что мы уже делаем, рассказал, что мы делаем по двусторонней линии и рассказал о вкладе наших военных, которые напрямую передают гуманитарную помощь нуждающимся, в том числе в изолированных и труднодоступных районах страны. Россия дает немало средств через организации системы ООН . Это и Всемирная продовольственная программа, и другие организации системы ООН, плюс через Международный комитет красного креста , а также по разным другим каналам".

При этом Чижов подчеркнул, что в выступлениях участников был странный рефрен — они больше говорили о химическом оружии, чем о помощи Сирии.

"Многие выступающие в том числе из стран Евросоюза, почему-то, сказав два слова про гуманитарную ситуацию в Сирии, затем все сводили к проблеме химического оружия. Причем уже отбросили все оговорки, вроде «предполагаемая» или «весьма вероятная» химатака. Просто, не моргнув глазом, говорили, как о свершившемся факте", — сказал дипломат.