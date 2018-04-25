Донорская конференция по Сирии собрала 4,4 миллиарда долларов 

Вторая международная конференция стран-доноров по Сирии собрала 4,4 миллиарда долларов помощи этой стране на 2018 год, на 2019 год обещаны еще 3,4 миллиарда. Об этом заявила еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.
При этом ожидалось, что получится собрать 6 миллиардов, как это было в прошлом году. Как отметил Стилианидес, общая сумма обещанных делегациями средств составила 4,4 миллиарда долларов только на этот год. Кроме того, на следующий год и далее обещанные средства составили 3,4 миллиарда долларов. ЕС пообещал в общей сложности почти 6 миллиардов долларов до 2019 года, то есть три четверти от общей суммы.
Как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, Россия на этой конференции не брала на себя обязательств по выделению помощи Сирии, потому что активно поддерживает ее по другим каналам.
"Мы на этой конференции никаких обещаний помощи делать и не собирались, — отметил Чижов. — Я перечислил, что мы уже делаем, рассказал, что мы делаем по двусторонней линии и рассказал о вкладе наших военных, которые напрямую передают гуманитарную помощь нуждающимся, в том числе в изолированных и труднодоступных районах страны. Россия дает немало средств через организации системы ООН. Это и Всемирная продовольственная программа, и другие организации системы ООН, плюс через Международный комитет красного креста, а также по разным другим каналам".
При этом Чижов подчеркнул, что в выступлениях участников был странный рефрен — они больше говорили о химическом оружии, чем о помощи Сирии.
"Многие выступающие в том числе из стран Евросоюза, почему-то, сказав два слова про гуманитарную ситуацию в Сирии, затем все сводили к проблеме химического оружия. Причем уже отбросили все оговорки, вроде «предполагаемая» или «весьма вероятная» химатака. Просто, не моргнув глазом, говорили, как о свершившемся факте", — сказал дипломат.
Между тем доказательств применения химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля еще не представлено, все утверждения базируются лишь на заявлениях неправительственной организации «Белые каски». Эксперты Организации по запрещению химического оружия еще только берут пробы на местах предполагаемой атаки. Также завтра в Гааге состоится брифинг, организованный Россией и Сирией, на котором выступят 17 свидетелей из сирийской Думы, которые говорят, что химатака была инсценировкой.