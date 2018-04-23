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Молодые парламентарии Вороновского провели мемориально-патронатную акцию
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Молодые парламентарии Вороновского провели мемориально-патронатную акцию 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: официальная страница сообщества в соцсетях.
В преддверии празднования одного из главных праздников, Дня Победы, представители Молодёжной палаты поселения Вороновское организовали и провели ставшую уже традиционной мемориально-патронатную акцию.
По словам Молодых парламентариев, в рамках акции ребята привели в порядок памятник в д. Безобразово и очистили прилегающую территорию от мусора.
— Если позволят погодные условия мы постараемся до 9 мая провести работы по окраске памятника— рассказали молодые парламентарии.
Отметим, что акция проводилась в рамках месячника благоустройства и общественного патроната по уходу за памятниками, расположенными на территории поселения.
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