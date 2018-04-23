Молодые парламентарии Вороновского провели мемориально-патронатную акцию

Фото: официальная страница сообщества в соцсетях.

В преддверии празднования одного из главных праздников, Дня Победы, представители Молодёжной палаты поселения Вороновское организовали и провели ставшую уже традиционной мемориально-патронатную акцию.

По словам Молодых парламентариев, в рамках акции ребята привели в порядок памятник в д. Безобразово и очистили прилегающую территорию от мусора.

— Если позволят погодные условия мы постараемся до 9 мая провести работы по окраске памятника— рассказали молодые парламентарии.

Отметим, что акция проводилась в рамках месячника благоустройства и общественного патроната по уходу за памятниками, расположенными на территории поселения.