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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,4% — до 2260 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,9% — до 1155 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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