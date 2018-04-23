Памятник Петру I помыли в Петрозаводске (видео)

Монумент привели в порядок в рамках экологической акции «Мой Петрозаводск».

Сегодня в Петрозаводске был дан официальный старт экологической акции «Мой Петрозаводск». В ходе нее перед майскими праздниками в городе будут проведены субботники у памятников и памятных мест, связанных с военными событиями, историей и культурой нашего края.

Для координации работ создан специальный штаб и подготовлен перечень памятных мест, в который включены 53 объекта.

Сегодня в 15 часов акция стартовала уборкой памятника Петру I на набережной Онежского озера. Императора помыли с помощью специальной подъемной установки, моющей машинки и щетки.

Видео группы Sova-life