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Памятник Петру I помыли в Петрозаводске (видео)
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Памятник Петру I помыли в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Монумент привели в порядок в рамках экологической акции «Мой Петрозаводск».
Сегодня в Петрозаводске был дан официальный старт экологической акции «Мой Петрозаводск». В ходе нее перед майскими праздниками в городе будут проведены субботники у памятников и памятных мест, связанных с военными событиями, историей и культурой нашего края.
Для координации работ создан специальный штаб и подготовлен перечень памятных мест, в который включены 53 объекта.
Сегодня в 15 часов акция стартовала уборкой памятника Петру I на набережной Онежского озера. Императора помыли с помощью специальной подъемной установки, моющей машинки и щетки.
Видео группы Sova-life
По материалам: ptzgovorit.ru
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