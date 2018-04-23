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Самые дорогие дачи России оказались в Крыму
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Самые дорогие дачи России оказались в Крыму 

Rambler News Service 1 час назад
Согласно исследованию портала «Мир квартир», Крым оказался регионом с самыми дорогими дачами в России. Средняя стоимость дачи в регионе превышает 3,2 млн руб.
Второе место рейтинга занял Севастополь со средней стоимостью дачи в 2,8 млн руб. Далее в списке фигурирует Москва (2,6 млн руб.) и Московская область (2,2 млн руб.).
Ростовская область оказалась на девятой строчке топ-10 российских регионов по величине цен на загородную недвижимость, отмечает RostovGazeta.
Также в список вошли Калининградская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольские края, а также Иркутская область, где в целом очень высокие цены на недвижимость.
Самые доступные дачи оказались в республике Коми (в среднем 463,7 тыс. руб. за объект), Оренбургской (468,3 тыс. руб.) и Курганской области (576,3 тыс. руб.).
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