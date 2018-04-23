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Удмуртстат сообщил о росте зарплат в республике
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Удмуртстат сообщил о росте зарплат в республике 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат сообщил о росте зарплат в республике. По информации ведомства, реальные выплаты увеличились на 11,8 процентов.
«За 2 месяца текущего года в целом по Удмуртии среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций составила 29 тыс. 358 рублей и по отношению к январю-февралю предыдущего года увеличилась на 14 процентов. Учитывая изменение потребительских цен, реальная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 11,8 процентов», — говорится в сообщении.
В феврале 2018 года размер зарплаты в среднем по республике составил 29,4 тыс. рублей. С учётом индекса потребительских цен реально начисленная зарплата в сравнении с февралем 2017 года увеличилась на 7,4 процента.
В Удмуртстате отмечают, что в феврале уровень оплаты труда работников, занимающихся сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством составил — 19688 рублей. Надо отметить, что это в 1,5 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по республике. Традиционно высокая заработная плата наблюдалась в организациях финансовой деятельности — 39028 рублей и по добыче полезных ископаемых — 47076 рублей.
Удмуртская Республика по уровню оплаты труда в январе-феврале 2018 года среди 14 субъектов ПФО находилась на 6 месте после Пермского края, Татарстана, Самарской области, Башкирии, Нижегородской области.
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