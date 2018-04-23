Ставка по карте Рокетбанка снижена

Рокетбанк снизил ставки начисления процентов на остаток по дебетовой карте с 6,5 до 5,5% годовых в рублях и с 0,5 до 0,1% годовых в долларах США. Ставки действуют и для тарифа «Уютный космос» и для тарифа «Все включено».

«Существенное снижение ставки в рублях не позволяет карте занимать лидирующие позиции в списке доходных карт в каталоге Банки.ру . На сегодняшний день на рынке представлены карты с начислением процентов на остаток по ставке 7% годовых и выше», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова

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Обслуживание карты по тарифу «Уютный космос» будет бесплатным, а при оформлении карты «Все включено» стоимость обслуживания составит 290 рублей в месяц.

Снимать с карты наличные можно без комиссии в любых устройствах первые пять раз в месяц и десять раз при подключении тарифа «Все включено».