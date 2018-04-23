На украинских биржах приостановлено обращение акций «Мотор Сичи» 

Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава правления «Украинской биржи» Олег Ткаченко.
«Исходя из информации Центрального депозитария в понедельник о невозможности осуществлять учетные операций по акциям «Мотор Сичи», УБ была вынуждена приостановить возможность заключения и исполнения ранее заключенных сделок с указанными ценными бумагами», — рассказал он.
По его словам, акции «Мотор Сичи» продолжают находиться в биржевом списке «Украинской биржи».
В свою очередь в ПФТС сообщили, что приняли аналогичное решение на основании постановления Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.
В то же время, данное постановление отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.
Ранее стало известно о том, что СБУ проводит обыски на «Мотор Сичи». Как сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская, на запорожское предприятие прибыли следователи из Киева. При этом причина обысков пока неизвестна.