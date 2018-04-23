На украинских биржах приостановлено обращение акций «Мотор Сичи»

«Исходя из информации Центрального депозитария в понедельник о невозможности осуществлять учетные операций по акциям «Мотор Сичи» , УБ была вынуждена приостановить возможность заключения и исполнения ранее заключенных сделок с указанными ценными бумагами», — рассказал он.

По его словам, акции «Мотор Сичи» продолжают находиться в биржевом списке «Украинской биржи».

В свою очередь в ПФТС сообщили, что приняли аналогичное решение на основании постановления Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.

В то же время, данное постановление отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.