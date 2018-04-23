Ещё
На 1 рубль увеличится стоимость проезда в общественном транспорте Вологды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 1 рубль увеличится стоимость проезда в общественном транспорте Вологды 

Вологда.рф 56 минут назад
С учетом повышения стоимость проезда по всем маршрутам составит 26 рублей. Увеличится и цена на месячные проездные билеты для всех категорий вологжан. Об изменениях стоимости на проезд в общественном транспорте с 1 июня сегодня заявил заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Повышение тарифа связано с увеличением себестоимости перевозок и повышением цен на запасные части для транспорта. Такая ситуация характерна для всех муниципальных образований региона, решение об увеличении тарифов приняли все перевозчики. Причем впервые за много лет тарифы в Вологде и Череповце уравняются.
«Фактически стоимость проезда по всем основным направлениям движения в двух крупных городах региона — Вологде и Череповце — уравняются. Сейчас за проезд в Череповце жители платят 24 рубля, соответственно там тариф будет увеличен на 2 рубля, вологжане отдают за проезд 25 рублей. Изменится и стоимость проездных билетов для школьников, студентов и льготных категорий граждан. Она вырастет на сумму от 100 до 200 рублей», — рассказал журналистам заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Проездной билет для школьников будет стоить 750 рублей, сейчас его цена составляет 650 рублей. Чуть больше будут платить студенты — проездной для них обойдется в одну тысячу рублей, стоимость увеличится на 150 рублей.
Для пользователей карты «Забота» стоимость проездного билета увеличится с 750 до 950 рублей. Действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте будут с первого июня.
Вологда.рф: последние новости
Вологжане могут купить имущество должников Россияне стали реже ездить за границу Авиабилеты на зарубежные рейсы выросли в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение178
У россиян снова попросят денег264
Индия лишила Россию Су-57504
Кейт Миддлтон родила22
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение