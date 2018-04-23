На 1 рубль увеличится стоимость проезда в общественном транспорте Вологды

С учетом повышения стоимость проезда по всем маршрутам составит 26 рублей. Увеличится и цена на месячные проездные билеты для всех категорий вологжан. Об изменениях стоимости на проезд в общественном транспорте с 1 июня сегодня заявил заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Повышение тарифа связано с увеличением себестоимости перевозок и повышением цен на запасные части для транспорта. Такая ситуация характерна для всех муниципальных образований региона, решение об увеличении тарифов приняли все перевозчики. Причем впервые за много лет тарифы в Вологде и Череповце уравняются.

«Фактически стоимость проезда по всем основным направлениям движения в двух крупных городах региона — Вологде и Череповце — уравняются. Сейчас за проезд в Череповце жители платят 24 рубля, соответственно там тариф будет увеличен на 2 рубля, вологжане отдают за проезд 25 рублей. Изменится и стоимость проездных билетов для школьников, студентов и льготных категорий граждан. Она вырастет на сумму от 100 до 200 рублей», — рассказал журналистам заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Проездной билет для школьников будет стоить 750 рублей, сейчас его цена составляет 650 рублей. Чуть больше будут платить студенты — проездной для них обойдется в одну тысячу рублей, стоимость увеличится на 150 рублей.

Для пользователей карты «Забота» стоимость проездного билета увеличится с 750 до 950 рублей. Действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте будут с первого июня.