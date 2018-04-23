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Изменение стоимости проезда в общественном транспорте произойдет в Вологде
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Изменение стоимости проезда в общественном транспорте произойдет в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Решение об увеличении тарифов приняли все перевозчики региона. Оно связано с увеличением себестоимости перевозок и повышением цен на техническое обслуживание транспорта.
«Нужно понимать, что только за последний год цена на дизельное топливо увеличилась примерно на 12% и продолжает расти. Именно этот показатель является основным в принятии нами такого решения. Благодаря повышению стоимости проезда всего на 1 рубль у предприятия появится возможность поддержания на должном уровне технического состояния подвижного состава», — пояснил генеральный директор ПАТП-1 Евгений Вахрамеев.
Уже с первого июня стоимость проезда по всем маршрутам общественного транспорта Вологды составит 26 рублей. Подробно о процессе повышения стоимости проезда в Вологде рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин: «Фактически стоимость проезда по всем основным направлениям движения в двух крупных городах региона — Вологде и Череповце — уравняются. Сейчас за проезд в Череповце жители платят 24 рубля, соответственно там тариф будет увеличен на 2 рубля, вологжане отдают за проезд 25 рублей. Изменится и стоимость проездных билетов для школьников, студентов и льготных категорий граждан. Она вырастет на сумму от 100 до 200 рублей».
Проездной билет для школьников будет стоить 750 рублей, сейчас его цена составляет 650 рублей. Студенческий проездной будет стоить 1000 рублей, вместо 850. Для пользователей карты «Забота» стоимость проездного билета увеличится с 750 до 950 рублей.
Напомним, что тарифы на проезд в общественном транспорте не менялись уже в течение трех лет.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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