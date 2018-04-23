6 июня в рамках НРР пройдет Wine Retail Forum

Первая из акций, направленных на повышение потребительского интереса к российским винам, будет приурочена к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России.

"Х5 Retail Group является одним из инициаторов проведения данной кампании продвижения, — отмечает руководитель Дирекции по взаимодействию с государственными органами власти Х5 Retail Group Станислав Наумов . — Мы готовы работать по согласованным календарям и графикам. Поддерживаем и сроки проведения кампании".

В пользу проведения акций высказались и производители. " Минпромторг инициировал то, что активно обсуждалось всеми участниками рынка", — подчеркнул президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович . Он предложил уделить особое внимание во время проведения акций категории вин с «защищенным географическим указанием».

Результаты деятельности Рабочей группы, созданной для координации акции поддержки российского виноделия, а также практические вопросы проведения мероприятий в розничной торговле будут обсуждены на Wine Retail Forum.

"Минпромторгом России совместно с участниками рынка в этом году запланировано две акции по продвижению российских вин в торговых сетях. Для их проведения планируется разработать общее визуальное решение, единый перечень вин, рекомендованных для продвижения. Для решения задач, поставленных государством по развитию виноградарской отрасли, в первую очередь, необходимо обратить внимание на вина, производимые из отечественного винограда. Для решения всех этих задач привлекаются компетенции со стороны экспертного сообщества винного рынка, ведется диалог с торговыми сетями. Форум Wine Retail в рамках Недели российского ритейла станет оптимальной площадкой для обсуждения вопросов проведения акции, с учетом широкого круга мнений участников рынка виноторговли", — отметил Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Форум соберет собственников и топ-менеджмент региональных розничных сетей, категорийных менеджеров федерального ритейла, руководителей компаний производителей и поставщиков вина. К участию в Форуме приглашены представители профильных министерств и ведомств.

Делегаты Wine Retail Forum смогут познакомиться с мини-экспозицией производителей вин и принять участие в сессиях, посвященных государственному регулированию и технологиям современной виноторговли.

Отметим, организаторами НРР выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР). Со-организаторами винного форума выступят также Информационный центр Wine Retail, Союз сомелье и экспертов России, а также Союз виноградарей и виноделов России.

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Пресс-служба

Недели Российского Ритейла

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