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Нефть торгуется на максимумах с 2014 года
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Нефть торгуется на максимумах с 2014 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть во вторник торгуются на максимумах с 2014 года, в то время как трейдеры оценивают возможность введения США санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.47 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 74,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до 69 долларов за баррель. При этом ранее цена на Brent поднималась выше 75 долларов за баррель, что является максимумом с конца ноября 2014 года.
США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранской ядерной сделке и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире — Ирана.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".
"Сейчас все ставки на то, что США останутся в ядерном соглашении", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного брокера в PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).
Аналитик при этом добавляет, что беспокойство в связи с этим вопросом было основным фактором роста стоимости Brent в недавнее время.
Кроме того, инвесторы рассчитывают на рост спроса на нефть из Китая, оценивая статистику по импорту нефти в эту страну в марте. По данным Главного таможенного бюро республики, которые приводит издание The Wall Street Journal, Китай увеличил импорт нефти в прошлом месяце на 0,6% в годовом выражении — до 39,17 миллиона тонн. Относительно февраля показатель поднялся на 21,4%. КНР является вторым по величине импортером нефти в мире после США.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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