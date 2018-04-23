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Сотрудники «Ратмира» приняли участие в добровольческой акции
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Сотрудники «Ратмира» приняли участие в добровольческой акции 

Каховка 50 минут назад
Фото: Каховка
С 14 по 22 апреля в Москве проходила неделя добрых дел.
Весенняя неделя добра — ежегодная акция, которая проводится в России. В эти дни различные учреждения и организации организуют социально значимые благотворительные мероприятия.
19 апреля около пересечения Керченской улицы с улицей Каховка сотрудники спортивно-досугового центра «Ратмир» убрали ветки, листья и мусор, тем самым приняв участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра».
А 20 апреля в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест сотрудники помыли памятник героям Перекопа и убрали сухие ветки, листья и мусор возле него.
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