Сотрудники «Ратмира» приняли участие в добровольческой акции

С 14 по 22 апреля в Москве проходила неделя добрых дел.

Весенняя неделя добра — ежегодная акция, которая проводится в России . В эти дни различные учреждения и организации организуют социально значимые благотворительные мероприятия.

19 апреля около пересечения Керченской улицы с улицей Каховка сотрудники спортивно-досугового центра «Ратмир» убрали ветки, листья и мусор, тем самым приняв участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра».

А 20 апреля в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест сотрудники помыли памятник героям Перекопа и убрали сухие ветки, листья и мусор возле него.