Цены на жилье в Великобритании резко выросли из-за зарубежных инвесторов — мнение

Если бы не вложения зарубежных покупателей, средняя стоимость жилья составляла бы около $245 120 к 2014 году. Но приток иностранных денег заставил ее дойти до отметки в $302 900 в 2014 году от $98 610 в 1999 году, сообщает Global Property Guide.

Значительную часть этого роста обеспечили инвестиции через анонимные компании, зарегистрированные в закрытых оффшорах. Также данный фактор негативно повлиял на уровень домовладения в Великобритании , подняв стоимость не только элитных объектов, но и всех остальных типов недвижимости, по словам старшего преподавателя KCL Филипа Са, проводившего исследование.

Наибольший рост цен в Великобритании — в Лондоне и на юго-востоке страны. Тенденции подверглись и некоторые другие города — к примеру, Ливерпуль и Манчестер.

Анализ данных земельного кадастра показал прямое влияние зарубежных компаний на стоимость собственности в стране. Например, рост продаж зарубежным инвесторам на 1% вызвал повышение цен на 2,1%.

Правительство Великобритании недавно объявило, что тем, кто помогает офшорным компаниям инвестировать в британскую недвижимость, будет грозить до двух лет тюрьмы и неограниченный штраф, если истинные владельцы имущества не указаны в государственном реестре. Однако законопроект еще не передан в парламент.

Зарубежные покупатели приобрели 3 600 из 28 000 новостроек в Лондоне в 2016 году, согласно исследованиям, проведенным по заказу мэра Лондона Садика Хана. Половина покупателей заплатили за собственность $281 700 — 704 400.

Хотя если придерживаться последних данных за апрель 2018 года, в Лондоне зафиксирован самый слабый рост цен во всей стране.