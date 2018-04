Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,20% 

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,20%, достигнув месячного максимума, индекс BSE Sensex 30 подорожал на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции IndusInd Bank (NS:INBK), которые подорожали на 67,75 п. (3,74%), закрывшись на отметке в 1.874,40. Котировки Mahindra&Mahindra (NS:MAHM) выросли на 23,55 п. (2,95%), завершив торги на уровне 824,30. Бумаги Bharat Petroleum (NS:BPCL) выросли в цене на 9,85 п. (2,65%), закрывшись на отметке 381,35.

Лидерами падения стали акции Indiabulls Housing Finance Ltd (NS:INBF), цена которых упала на 34,05 п. (2,51%), завершив сессию на отметке 1.321,10. Акции Hindalco Industries (NS:HALC) поднялись на 7,10 п. (2,71%), закрывшись на уровне 255,60, а United Phosphorus (NS:UPLL) снизились в цене на 13,75 п. (1,80%) и завершили торги на отметке 753,80.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции IndusInd Bank (BO:INBK), которые подорожали на 3,63% до отметки 1.879,90, Mahindra&Mahindra (BO:MAHM), которые набрали 2,74%, закрывшись на уровне 822,50, а также акции Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN), которые повысились на 1,74%, завершив сессию на отметке 514,20.

Лидерами падения стали акции HDFC Bank Ltd (BO:HDBK), которые снизились в цене на 1,42%, закрывшись на отметке 1.933,05. Акции компании Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv) потеряли 1,15% и завершили сессию на уровне 188,75. Котировки Coal India Ltd (BO:COAL) снизились в цене на 0,98% до отметки 289,20.