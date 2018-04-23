Бумаги En+ обновили исторический минимум на Московской бирже

По состоянию на 13.35 по московскому времени цена ГДР En+ составляла 277,5 рубля за бумагу (снижение на -20,5% к цене закрытия предыдущих торгов).

9 апреля En+ сообщила, что включение компании в санкционный список США может оказать существенное негативное влияние на бизнес компании, при этом оценка влияния санкций продолжается.