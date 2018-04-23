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Бумаги En+ обновили исторический минимум
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Бумаги En+ обновили исторический минимум на Московской бирже 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) энергетической компании En+ Group на Московской бирже снизилась 23 апреля 2018 года до исторического минимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.35 по московскому времени цена ГДР En+ составляла 277,5 рубля за бумагу (снижение на -20,5% к цене закрытия предыдущих торгов).
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
9 апреля En+ сообщила, что включение компании в санкционный список США может оказать существенное негативное влияние на бизнес компании, при этом оценка влияния санкций продолжается.
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