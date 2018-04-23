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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует завтра
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует завтра 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Во вторник, 24 апреля Ханты-Мансийск вместе со всей страной, даст старт одной из самых поддерживаемых акций, приуроченных празднованию Дня Победы — «Георгиевская ленточка». Первыми ленточки получат Волонтеры Победы, которые передадут их жителям столицы Югры. Вместе с символом добровольцы будут вручать листовки с информацией о том, как правильно носить этот праздничный знак. Организатором акции в столице Югры выступает муниципальный штаб регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Всего за время проведения мероприятия планируется распространить 3 тысячи ленточек. Акция продлится до 9 мая включительно.
Следить за ходом проекта можно будет в социальных сетях. Всю информацию организаторы будут сопровождать хештегами: #волонтерыпобеды, #волонтерыпобедыХМ #волонтерыХМ #волонтёрыпобедыюгры #ХМАОЮгра #ХантыМансийск #ХМАО #Югра #ИсторияПродолжается #70плюс3 #нетолько9мая #роспатриот, #росмолодежь и #георгиевскаяленточкака».
Напомним, что впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор повязывать двухцветный символ Победы накануне 9 мая стало традицией, которая объединяет миллионы людей не только в России, но и за рубежом.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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