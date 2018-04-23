Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует завтра

Во вторник, 24 апреля Ханты-Мансийск вместе со всей страной, даст старт одной из самых поддерживаемых акций, приуроченных празднованию Дня Победы — «Георгиевская ленточка». Первыми ленточки получат Волонтеры Победы, которые передадут их жителям столицы Югры . Вместе с символом добровольцы будут вручать листовки с информацией о том, как правильно носить этот праздничный знак. Организатором акции в столице Югры выступает муниципальный штаб регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Всего за время проведения мероприятия планируется распространить 3 тысячи ленточек. Акция продлится до 9 мая включительно.

Следить за ходом проекта можно будет в социальных сетях. Всю информацию организаторы будут сопровождать хештегами: #волонтерыпобеды, #волонтерыпобедыХМ #волонтерыХМ #волонтёрыпобедыюгры #ХМАОЮгра #ХантыМансийск #ХМАО #Югра #ИсторияПродолжается #70плюс3 #нетолько9мая #роспатриот, #росмолодежь и #георгиевскаяленточкака».