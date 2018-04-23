Сбербанк начал предоставлять своим клиентам услуги по покупке-продаже валюты на Московской бирже

Доступ к валютному рынку ПАО Московская биржа позволяет видеть реальный рыночный курс валюты и принимать решение о сделке в удобный для себя момент.

Данная услуга востребована как теми, кто совершает разовые сделки, например, перед поездкой за рубеж, так и теми, что хочет заработать на разнице в курсах. Таким образом, клиентам Сбербанка не нужно тратить лишнее время на поиск выгодных курсов.

Среди преимуществ данного вида операций: • прямой «online» доступ к торгам; • низкие комиссионные — самый дешевый способ купить/продать валюту; • оперативный вывод валюты — получить деньги на вклад можно в течение дня; • нет ограничений на вывод денежных средств и дополнительных комиссий за вывод денежных средств; • потенциальная возможность получить дополнительный доход на курсовой разнице; • широкий временной диапазон совершения операций (с 10:00 до 23:50 мск).

Детальную информацию по предоставлению услуги можно получить на сайте банка: http://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/selfinvest/currencymarket

Вопросы также можно задать по телефону колл-центра по брокерскому обслуживанию: 8-800-100-99-79.