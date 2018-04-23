Эфириум контролируют частные лица, поэтому он более децентрализованный

Согласно данным исследования профессора Корнеллского университета Эмина Гюр Сирера, блокчейн-сеть эфириума на сегодняшний день является более децентрализованной, чем сеть биткоина. С самого момента запуска эфириума в 2015 году об этой цифровой валюте распространялись неверные сведения в криптовалютном сообществе, появление которых подогревали инвесторы, пользователи и разработчики, утверждавшие, что эфир уступает остальным ведущим мировым системам по уровню защищенности и степени децентрализации. Однако исследование, проведенное Эмином Гюр Сирером и его помощниками, показало, что сетевые узлы эфириума (ETH) в меньшей мере связаны с финансовыми институтами и организациями, чем блокчейн биткоина. Таким образом, эта сеть в большей степени управляется частными лицами, а не компаниями, чем главная криптовалюта мира. Узлы эфириума одновременно являются и более закрытыми, и более распределенными географически. В управлении сетью принимают участие мелкие и децентрализованные инвесторы, в то время как 56% активов биткоина сосредоточены в руках дата-центров, отмечает ученый. Дмитрий Токарев рассказывает о том, как правильно провести ICO на Ethereum.