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Криптовалюта Basis нашла поддержку со стороны крупных инвесторов
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Криптовалюта Basis нашла поддержку со стороны крупных инвесторов 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Малоизвестная криптовалюта привлекла внимание ряда крупных инвесторов.
В ходе закрытого размещения Bain Capital Ventures, цифровая валюта Basis привлекла $122 миллиона долларов со стороны большой группы инвесторов, в том числе миллиардера Стэнли Дракенмиллера, бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша, инвестиционного подразделения Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и венчурной компании Andreessen Horowitz.
Компания заявила, что целью является создание криптовалюты, контролируемой алгоритмическим центральным банком, что позволит избавиться от волатильности, присущей биткоину и другим цифровым валютам.
В отличие от других альткоинов, имеющих ограниченное предложение, криптовалюта Basis будет выпускать и выводить токены с рынка, основываясь на колебаниях спроса.
План состоит в том, чтобы связать доступность Basis, ранее известную как Basecoin, с такими показателями оценки, как доллар США или индекс потребительских цен
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