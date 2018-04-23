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Евро превысил 76 рублей
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Курс евро превысил 76 рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Курс евро в ходе торгов превысил 76 рублей впервые с 18 апреля.
Курс евро вырос на 54 копейки и достиг 76,01 рубля.
Курс доллара увеличился на 71 копейку, до 62,11 рубля.
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