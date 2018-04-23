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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,33 процента
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,33 процента 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Токио, 23 апреля /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,33 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22088,04 пункта, что на 74,20 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, снизился на 0,34 пункта или 0,02 проц., составив 1750,79 пункта. —0—
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