Кому в апреле была проиндексирована пенсия?

С этого месяца — и вы об этом писали — были проиндексированы социальные пенсии. Но я что-то ни рубля добавочного не увидела, и хотелось бы понять, почему.

РФ в Барнауле. Первоапрельская индексация социальных пенсий на 2,9% в денежном эквиваленте в среднем увеличила их на 247 рублей. Но все пенсионеры это почувствовали — из числа тех, кто к пенсии получает федеральную социальную доплату, подтвердили в Управлении Пенсионного фонда

Напомним, ФСД — это добавка, которая устанавливается к пенсии неработающих пенсионеров, обеспечение которых ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. В нашем крае этот минимум для расчёта доплаты к пенсии на 2018 г. равен 8543 рублям.

Как пояснила нам начальник отдела социальных выплат УПФР в г. Барнауле Елена Довбыш, при подсчёте материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются все выплаты: пенсия, ЕДВ, меры соцподдержки в денежном выражении, в т.ч. компенсация по оплате ЖКУ, денежный эквивалент проездного билета и т.п. Если в сумме все эти выплаты меньше 8543 руб., то пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата в размере разницы между 8543 рублями и материальным обеспечением пенсионера.

Для наглядности приведём пример. На 1 марта 2018 г. социальная пенсия у пенсионера составляла 5243 руб., плюс 672 руб. — компенсация за услуги ЖКХ, плюс 650 руб. — «ветеранские», выплачиваемые соцзащитой, плюс 87,04 руб. — денежный эквивалент на проезд. В итоге общая сумма обеспечения неработающего пенсионера составляла 6652,04 руб., что меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в крае для расчёта ФСД. Поэтому размер ФСД для него был установлен в 1890,96 руб. (8543— 6652,04). К выплате в марте 2018г. пенсионер получил 7133 рублей 96 копеек (5243 руб. пенсия + 1890,96 руб.доплата).

Любое увеличение одного или нескольких составляющих материального обеспечения пенсионера приводит к перерасчёту и уменьшению размера ФСД.

После индексации с 1 апреля с.г. соц.пенсии, её размер составил 5395,05 рубля (т.е. 5243 руб. х 1,029). Кроме этого пенсионеру предоставляются компенсация за услуги ЖКХ, «ветеранские», денежный эквивалент на проезд. Общая сумма мат. обеспечения пенсионера составила 6804,09 руб. Следовательно, размер ФСД пересчитан (8543 — 6804,09 =1738,91 руб.). И к выплате пенсионер получит все те же 7133,96 руб. (5395,05 руб. пенсия + 1738,91 руб. доплата).

То есть, увеличение социальных пенсий на 2,9% приведет к перерасчёту (уменьшению ФСД), в итоге материальное обеспечение пенсионера не изменится.