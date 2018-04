Дуров анонсировал новую акцию в поддержку Telegram 

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Следующий запуск назначили на 19:00 воскресенья 29 апреля. (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_1_2358485", 1, 2358485, '5Bjr-1WIrywPE5WAmTc1PHnkIA', {width: 620})) setTimeout (arguments.callee, 50);} ()); 13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи. 16 апреля на Лубянской площади прошла акция в поддержку Telegram, участники которой бросали бумажные самолетики в здание ФСБ. Полиция задержала 12 человек. Марии Алехиной и Дмитрию Энтео назначили 100 часов обязательных работ как организаторам непубличного массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки. Источник: Павел Дуров