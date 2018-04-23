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«Спецавтохозяйство» стало региональным оператором в сфере оборота ТКО в Удмуртии
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«Спецавтохозяйство» стало региональным оператором в сфере оборота ТКО в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили регионального оператора в сфере оборота твердых коммунальных отходов. Им стало ООО «Спецавтохозяйство», сообщается на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
Сумма контракта составила 29 415 760 000 рублей. Договор будет заключен на 10 лет.
Отметим, второй участник — ООО «Спецэкосервис» из торгов выбыл, поскольку не внес платеж для обеспечения заявки. В качестве суммы контракта он предлагал 29 256 763 000рублей.
Ранее председатель постоянной комиссии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов сообщал, что регионального оператора должны выбрать до 1 мая. «Конечно есть проблемы с мусором. Сегодня у нас в республике по Сарапулу, по воткинской свалке — у них сроки заканчиваются 1 января 2019 года, поэтому проблема существует», — рассказал он.
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