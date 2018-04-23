Из-за активной застройки недвижимость в Албании может подешеветь

По данным опроса Центробанка Албании, проведенного в первом квартале 2018 года, представители строительных компаний считают, что в текущем году жилье подешевеет на 6,8% из-за чрезмерного предложения. Наиболее сильный избыток инвестиций в Тиране , сообщают Новости Албании

Однако судя по рыночным данным, подобные пессимистичные ожидания имеют мало шансов оправдаться, так как с начала 2018 года цены на недвижимость в стране растут. К примеру, в Тиране в первом квартале текущего года недвижимость в некоторых районах подорожала до 20%.

Агентства недвижимости заняли промежуточную позицию и прогнозируют стабильность на жилищном рынке, упоминая о новой схеме расчета налога на недвижимость. Нововведение вряд ли позволит ценам на рынке вырасти, но покупатели будут больше внимания уделять финансовому вопросу при выборе подходящего объекта.

Обновленная формула налога коснулась и местного рынка аренды, в связи с чем ставки в Дурресе и Саранде могут вырасти.

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