Цены взлетели с «Аэрофлотом»: в Магадане овощи стоят по тысяче рублей

В Магадане и области наступил фруктово-овощной апокалипсис. Килограмм помидоров, огурцов и салата там стоит уже под тысячу рублей.

Магаданской области торговые сети резко подняли цены на фрукты, овощи, молочку и всю скоропортящуюся продукцию, которая поставляется в северный город с Большой земли. Помидоры и салат стоят 700 рублей, огурцы — 600 рублей, белокочанная капуста и та 500 рублей за килограмм! А некоторая продукция стоит больше тысячи рублей.

Обвал рубля и рост курса инвалют тут в общем-то и ни при чем. Все овощи, фрукты и остальное попадает в Магадан на самолетах «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия». Из Москвы на Колыму с продуктовыми грузами никто больше не летает. В апреле «Аэрофлот» в два раза сократил объемы грузоперевозок — с шести до трех тонн на одном рейсе. И как итог — стоимость продуктов на прилавках тоже выросла в разы.

Еще вчера краснодарские помидоры в Магадане стоили 250 рублей за кило, а сегодня уже 700 рублей и выше. Очередей там не наблюдается. Впереди сезон ягод, и страшно подумать, сколько будут стоить в этих краях клубника, черешня и малина. Но и это не всё. Местные рыбоперерабатывающие предприятия отправляют свой товар в Москву этими же рейсами, а значит, беда магаданцев коснется жителей других российских городов: цены на красную икру, рыбу, крабов могут вырасти.

Сейчас областные власти пытаются разрешить ситуацию и просят «Аэрофлот» ввести дополнительные рейсы. Перед весенним авитаминозом все равны, и свежая зелень нужна всем.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Цены взлетели с „Аэрофлотом“».