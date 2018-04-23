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Отели Красной Поляны зимой показали лучшую загрузку за постолимпийские годы
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Отели Красной Поляны зимой показали лучшую загрузку за постолимпийские годы 

РИА Недвижимость 15 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. Загрузка гостиниц Красной Поляны в Сочи зимой 2017-2018 годов достигла максимума за постолимпийский период, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL.
Загрузка в них составила 67% в верхних сегментах (рост на 0,5 процентного пункта по сравнению с прошлым годом) и 75% в средних (рост на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом), сообщается в пресс-релизе.
Как отмечается в нем, в горном кластере Сочи было продано почти 70% доступных гостиничных номеров при небольшом росте среднего тарифа — на 2%, до 8,6 тысячи рублей.
По данным компании, средний тариф за номер в сутки в гостиницах горнолыжного курорта более высокого уровня зимой составлял 9,7 тысячи рублей (+3% к показателю зимы 2016/17), в среднем сегменте — 6,9 тысячи рублей (-1%). Доходность на номер (RevPAR) выросла на 3-4% во всех сегментах.
В прибрежном же кластере Сочи доходность на номер дорогих гостиниц зимой выросла по сравнению с прошлогодними показателями на 21% — до 4,4 тысячи рублей, в среднем сегменте — на 14%, до 1,6 тысячи рублей, говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, при минимальном изменении тарифа в среднем для прибрежных гостиниц (около 6,7 тысячи рублей) гостиницам на побережье в декабре-феврале удалось заполнить 44% номерного фонда по сравнению с 37% в предыдущий сезон.
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