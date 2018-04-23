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Гостиницы Красной Поляны зимой были загружены по максимуму
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Гостиницы Красной Поляны зимой были загружены по максимуму 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В верхних сегментах загрузка составила 67%, увеличившись на полпроцента с предыдущего года, а в средних — 75%, это на 3% больше, чем годом ранее.
Средний тариф за номер в сутки в гостиницах высокого уровня зимой составил 9,7 тысячи рублей — стоимость подросла за год на 3%. В среднем сегменте номер обходился в 6,9 тысячи рублей, минус 1% относительно предыдущего года.
В прибрежном кластере Сочи минимальный тариф составил 6,7 тысячи рублей, при этом гостиницы были заполнены на 44%, в то время как в предыдущем сезоне заполняемость составила 37%.
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