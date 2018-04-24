«День без турникетов» состоится в Москве 11 и 12 мая

Познавательная городская акция «День без турникетов» состоится в Москве 11 и 12 мая, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра. Организатор — департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Участники смогут ознакомиться с работой высокотехнологичных предприятий, встретиться с известными фотографами, артистами и журналистами, присоединиться к перформансам на территории производственных комплексов. Как заявила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина , на этот год запланировано как минимум четыре акции «День без турникетов». Они получили поддержку более 100 предприятий. Ранее m24 сообщало, что названы даты проведения фестиваля «Московская весна а сappella».