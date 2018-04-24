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Акция «День без турникетов» пройдет на предприятиях Москвы 11 и 12 мая
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Акция «День без турникетов» пройдет на предприятиях Москвы 11 и 12 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Масштабная городская акция «День без турникетов» пройдет в Москве 11 и 12 мая, в рамках акции горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий и детских технопарков, сообщается на официальном портале мэра столицы.
«Всего на 2018-й запланированы как минимум четыре познавательные городские акции «День без турникетов», которые уже поддержали более ста предприятий. С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тысяч человек», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
В акции 11 и 12 мая примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки. Свои двери откроют кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие.
К акции приурочена открывшаяся 16 апреля на Чистопрудном бульваре фотовыставка со снимками Наталии Гарцевой, Виктора Бойко, Александры Земляниченко и Григория Ярошенко. Экспозиция посвящена работе столичных промышленных предприятий.
«В рамках акции «День без турникетов» мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках. Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно», — отметил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Чтобы стать участником «Дня без турникетов», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном портале проекта. Регистрация начнется 27 апреля.
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