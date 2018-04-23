Ещё
2 тысячи квартир в месяц: жилье в Новой Москве дорожает и активно продается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

2 тысячи квартир в месяц: жилье в Новой Москве дорожает и активно продается 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Продажи в первом квартале на присоединенных территориях велись в 36 проектах, в которых насчитывалось около 9,7 тысячи квартир. За три месяца в продажу поступил один новый комплекс.
Сокращение предложения обусловлено высокой покупательской активностью — объем спроса вырос в 1,5 раза. Всего же в месяц продавалось порядка 2 тысяч квартир.
Средняя стоимость квартир в Новой Москве составила в начале года 5,3 миллиона рублей, цены выросли на 4,3%. Сильнее всего подорожали студии — плюс 15%, их средняя стоимость составила 3 миллиона рублей.
Однокомнатные квартиры продавались за 4,3 миллиона рублей (подорожание на 6%), двухкомнатные за 5,9 миллиона рублей (плюс 3%), трехкомнатные — за 8,7 миллиона рублей (плюс 1%). Подешевели только многокомнатные квартиры — цены снизились на 1%, средняя стоимость составила 10,6 миллиона рублей.
Самое доступное жилье на присоединенных территориях продается в ЖК «Баркли Медовая Долина» — студию площадью 21,8 квадратного метра можно купить за 2 миллиона рублей. За ту же цену можно приобрести 27-метровую студию в ЖК «Калипсо-3». Чуть дороже — в 2,3 миллиона рублей — обойдется студия площадью почти 20 квадратных метров в ЖК «Москвичка».
Вести.Ru: последние новости
Министры финансов России и США обсудили санкции Страна северного счастья: что купить в Финляндии с бюджетом московской двушки Силуанов: курс рубля отвоюет потери, если не будет новых санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57475
У россиян снова попросят денег94
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»227
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение