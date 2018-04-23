Нефть продолжает дешеветь

Мировые цены на нефть днем продолжают снижаться, отыгрывая пятничную статистику по росту числа буровых установок в США , а также укрепление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,05%, до 74,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 68,16 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,43%, до 90,70 пункта.

В пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю по 20 апреля число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%. Все пять новых буровых установок являются нефтяными. Таким образом, их число увеличилось до 820 штук.

Удорожанию американской валюты способствует рост доходности гособлигаций США. Это негативно сказывается на стоимости торгуемой в долларах нефти, так как делает ее дороже для держателей других валют.

"Общие настроения остаются позитивными. Мы ждем важного решения от президента США Дональда Трампа в мае, при этом следим за усилиями ОПЕК по снижению предложения на (нефтяном — ред.) рынке", — приводит агентство Рейтер слова старшего менеджера Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).