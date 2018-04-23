Индекс S&P 500 рос две недели подряд перед отчетностью и важной речью Трампа, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills…

Индекс S&P 500 вырос на +0,5% в неделю, и Dow 30 на +0,4% в неделю, на фоне повышения EPS компаний из S&P 500 на +26% в год, причём 83% уже отчитавшихся компаний превысили консенсус-оценки, и 71% улучшили прогнозы. Перед новой неделей, если волатильность такая низкая, как была (VIX всего 17,4 против долгосрочной средней около 20-25), лучший вариант — хеджироваться, потому что скоро она станет выше.

Всё ещё опасаетесь возобновления нисходящего тренда? С максимума октября 07 года к минимуму марта 08 года индекс S&P упал на 20%, после чего вырос на 15% за 2 месяца и к марту 09 года упал на 54%. Вот это мы называем нисходящим трендом. А то, что мы имели в этом году сейчас, просто коррекция, откаты в которой можно использовать для покупки.

Почему мы не советуем шортить индекс? Во-первых, это слишком рискованно для розничных инвесторов. Во-вторых, график наглядно показывает, как время работает против шортистов. В-третьих, устойчивые компании слабо предрасположены к тому, чтобы исчезнуть в одночасье. Если хотите покупать новых лидеров, можно диверсифицироваться с помощью международных IPO. В частности, на этой неделе ожидаются размещения HR-облака Ceridian, а также трио из штата Вашингтон: разработчика софта для ЭЦП DocuSign, средства совместной работы, в том числе в MS Excel, под названием Smartsheet, а также производителя оптических лазеров nLight.

Также в центре внимания будет речь президента Трампа о ценах на лекарства 26 апреля в Белом доме, которая сильно повлияет на Johnson & Johnson, AbbVie , Allergan, Bristol-Myers, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer , Merck Valeant, Amgen и Teva Pharmaceuticals. Событие первостепенной важности, один из пунктов повестки дня Белого дома, наряду с борьбой против неправильного использования опиоидов.

В центре внимания инвесторов будут пресс-конференция ЕЦБ, данные по ВВП и розничным продажам в США, ставки доходности трежерис (уже около 2,97%). Сравнение с 1950-ми показывает, что увеличение ставки оказывает давление на сектор вредной еды и личных потребительских товаров, в том числе на такие компании, как Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), Coca-Cola (NYSE: KO), Kimberly-Clark (NYSE: KMB) и PepsiCo (NYSE: PEP), которым и так тяжело от конкурентов. Анализ S&P и фонда на товары первой необходимости Nyse: XLP показывает, что в периоды повышения ставок (например, в 2000-е, в 1950-е) S&P стабильно опережал бумаги из состава XLP по уровню доходности.

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Большие возможности для диверсификации возможны, прежде всего, при огромной базе капитала. Часто мы слышим о желании диверсифицироваться через вложения в биткойн или о том, что Ripple превысила по скорости платежей Visa , и это факт. Спросите у российских людей, хотят ли они поменять свою монету на две сатошинки по курсу полкопейки к 0,00000001 биткойна? Это вряд ли. Деньги в криптовалюте всё равно не до конца защищены, из-за повышенной волатильности не очень удобны и не нравятся регуляторам. В этой связи, в качестве одной из идей для хедж-фонда мы рассматриваем шорт на биткойн, например, по индексному фьючерсу на CME. И считаем, что можно сильные колебания биткойна поймать через правильно выбранные акции.

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