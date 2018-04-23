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Ученики школы № 1212 приняли участие в городской акции «Весенняя неделя добра»
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Ученики школы № 1212 приняли участие в городской акции «Весенняя неделя добра» 

Ясенево 57 минут назад
Фото: Ясенево
17 апреля мальчишки и девчонки из школы № 1212 в рамках социально-патронатной акции «Весенняя неделя добра» побывали в пансионате для ветеранов труда № 6.
Юные волонтеры отряда «Доброделы» и школьные артисты, при поддержке администрации школы, организовали социально-патронатную акцию в Пансионате для ветеранов труда № 6. Ребята пели, танцевали и читали стихи для ветеранов. На концерт были приглашены все проживающие в пансионате, а это, в основном, люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды-колясочники, одинокие пожилые люди. По окончании концерта, доброделы посетили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогли прийти на праздник и подарили им подарки.
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