МРОТ в Курганской области вырастет с 1 мая почти на 2 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда в Курганской области с учетом районного коэффициента (15%) вырастет с 1 мая примерно на 2 тыс. руб. и составит 12837,45 руб., сообщает URA.RU.

Распоряжение о повышении МРОТ было разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ , областным соглашением между профсоюзами, правительством и работодателями области, по поручению Минтруда России, отмечает издание.

Повышение МРОТ связано с вступлением в силу федерального закона о доведении зарплаты до уровня прожиточного минимума.

В Зауралье это уже второе повышение МРОТ за текущий год: с начала года размер минимальной зарплаты был увеличен до 10912,15 руб. с учетом районного коэффициента.