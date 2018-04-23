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МРОТ в Курганской области вырастет с 1 мая почти на 2 тыс. рублей
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МРОТ в Курганской области вырастет с 1 мая почти на 2 тыс. рублей 

Rambler News Service 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минимальный размер оплаты труда в Курганской области с учетом районного коэффициента (15%) вырастет с 1 мая примерно на 2 тыс. руб. и составит 12837,45 руб., сообщает URA.RU.
Распоряжение о повышении МРОТ было разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, областным соглашением между профсоюзами, правительством и работодателями области, по поручению Минтруда России, отмечает издание.
Повышение МРОТ связано с вступлением в силу федерального закона о доведении зарплаты до уровня прожиточного минимума.
В Зауралье это уже второе повышение МРОТ за текущий год: с начала года размер минимальной зарплаты был увеличен до 10912,15 руб. с учетом районного коэффициента.
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