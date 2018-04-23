В храме на Соколе прошла акция «Пасхальная весть»

В благотворительной просветительской акции «Пасхальная весть» принял участие храм Всех Святых на Соколе.

— Издательство «Никея» подготовило для бесплатного распространения книгу об основах веры «Пасхальная весть-2018», и наши волонтеры получили 2 000 таких книг для раздачи. Под руководством иерея Алексия Авдюшко добровольцы из числа постоянных прихожан храма дежурили в этот день у стойки приходского консультирования, раздавали всем желающим книги и листовки о подготовке к таинствам, — сообщил один из участников акции, представитель храма на Соколе.

Также волонтеры отвечали на вопросы пришедших. (ео)