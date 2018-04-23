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В храме на Соколе прошла акция «Пасхальная весть»
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В храме на Соколе прошла акция «Пасхальная весть» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В благотворительной просветительской акции «Пасхальная весть» принял участие храм Всех Святых на Соколе.
— Издательство «Никея» подготовило для бесплатного распространения книгу об основах веры «Пасхальная весть-2018», и наши волонтеры получили 2 000 таких книг для раздачи. Под руководством иерея Алексия Авдюшко добровольцы из числа постоянных прихожан храма дежурили в этот день у стойки приходского консультирования, раздавали всем желающим книги и листовки о подготовке к таинствам, — сообщил один из участников акции, представитель храма на Соколе.
Также волонтеры отвечали на вопросы пришедших. (ео)
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