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Биржи АТР закрылись в минусе
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Биржи АТР закрылись в минусе 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой индексов, отреагировав на пессимизм на американских площадках в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11% — до 3068,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,8%, до 1764,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,54% — до 30254,4 пункта, корейский KOSPI — на 0,09%, до 2474,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29% и составил 5886 пунктов, японский Nikkei 225 — опустился на 0,33%, до 22088,04 пункта.
В пятницу биржи США закрылись снижением в среднем на 0,9-1,3% после того, как корпоративные отчетности американских компаний преимущественно не оправдали ожиданий аналитиков.
"Биржи в Японии последовали за динамикой трех американских индексов на прошлой неделе", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).
Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле поднялся до 53,3 пункта с 53,1 пункта, в то время как эксперты ждали его роста до 53,4 пункта.
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