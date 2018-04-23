Стоимость проезда по дачным маршрутам в Искитиме не изменится

Проезд в автобусе №6а от остановки «Поликлиника №2» до садового общества «Обской залив» обойдется в 28 рублей. От кинотеатра им. Маяковского начнутся сразу два маршрута: один в СНТ «Ивушка», другой — в СНТ «Березка-ИМЗ». Стоимость проезда на этих направлениях будет 27 рублей. От остановки «Пролетарская» в СНТ «Зеленый бор» проезд обойдется в 7 рублей.

Тем, кто воспользуется общественным транспортом для перевозки инвентаря, сумок и ящиков с рассадой, стоит помнить, что все это багаж, за провоз которого также придется заплатить. На «Обской залив» — 6 рублей, в «Ивушку» и «Березку» — 5 рублей, в «Зеленый бор» — 1 рубль.

Также дачников будет возить маршрут №6, который курсирует между поликлиникой №2 и селом Лебедевка. Проезд на этом автобусе стоит 25 рублей, а провоз багажа — 5 рублей.

Напомним, семь светофоров нового поколения могут установить в городе в этом году. Конструкция способна не только регулировать движение, но и подсказывать водителям об изменениях дорожной ситуации.