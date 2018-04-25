В «Тихвин» с тремя миллионами: ищем самые дешевые квартиры в элитных домах Екатеринбурга

Самую дешевую квартиру в известных элитных домах в центре Екатеринбурга можно купить в среднем за 5,5 млн рублей, подсчитали специалисты сайта по поиску недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, самая дешевая квартира в доме напротив ТЦ «Гринвич» по улице Вайнера, 60 продается сейчас за 6,8 млн рублей. Это просторная двушка с ремонтом. Средняя цена квартир, находящихся сейчас в продаже в этом доме — 15,3 млн рублей, а самая дорогая стоит 26 млн рублей.

В жилом комплексе бизнес-класса на Маршала Жукова, 13 самая дорогая квартира стоит 33,5 млн рублей, притом что в этом доме продается обычная двушка за 6,5 млн рублей. В престижном доме на Шейнкмана, 111 самая недорогая однокомнатная квартира стоит 3,5 млн рублей.

— Стоимость самых недорогих квартир в престижных домах Екатеринбурга соответствует средним ценам на недвижимость в центре. При этом в этих же домах продается жилье дороже в несколько раз, которое, во-первых, отличается огромными площадями, а во-вторых — огромными вложениями в ремонт и мебель, — отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

По данным N1.RU, в клубном доме «Тихвин» на Сакко и Ванцетти, 99 средняя стоимость квартир составляет 38,1 млн рублей. Самое дорогое предложение здесь — это двухуровневый пентхаус с индивидуальной террасой 150 «квадратов» за 102,5 млн рублей. Самая дешевая квартира в «Тихвине» стоит 18,5 млн рублей.

Посмотрим, как выглядят самые недорогие квартиры в супердомах. Это, например, относительно дешевая квартира в элитном доме на Вайнера, 60 — 63-метровая однушка рядом с «Гринвичем» стоит 6,8 млн рублей. Средняя цена квартиры в этом доме — 15,3 млн рублей.

Следующая квартира расположена на Маршала Жукова, 13 и стоит 5,9 млн рублей. Причем в начале недели она стоила 6,4 млн рублей. Средняя стоимость объекта здесь — 14,9 млн рублей

Следующая квартира — в ЖК на Московской, 77, стоит она 5,4 млн рублей при средней цене объекта в этом доме 13,3 млн рублей.

Однушка на Хохрякова, 74 стоит 5,5 млн рублей при средней цене объекта в доме 12,47 млн рублей.

И самый дешевый объект в престижном доме, который мы нашли в открытой продаже, — это однушка на Шейнкмана, 111, возле парка Зеленая Роща. Она стоит всего 3,5 млн рублей при площади 33 метра. Средняя стоимость объекта в этом доме — 11 млн рублей.