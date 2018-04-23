В Орле стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в областном центре с 23 апреля по 9 мая и будет посвящена 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель акции — нравственно-патриотическое воспитание, увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине.

Георгиевскую ленточку можно будет получить ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов во всех районах города Орла

В Заводском районе ленточки будут раздавать в сквере у памятника героям-комсомольцам, в Советском — в сквере Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов, в Северном — на площади у культурно-досугового центра «Металлург».

Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех регионах России