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В Орле стартовала акция «Георгиевская ленточка»
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В Орле стартовала акция «Георгиевская ленточка» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в областном центре с 23 апреля по 9 мая и будет посвящена 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Цель акции — нравственно-патриотическое воспитание, увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине.
Георгиевскую ленточку можно будет получить ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов во всех районах города Орла.
В Заводском районе ленточки будут раздавать в сквере у памятника героям-комсомольцам, в Советском — в сквере Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов, в Северном — на площади у культурно-досугового центра «Металлург».
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех регионах России.
Сообщение В Орле стартовала акция «Георгиевская ленточка» появились сначала на РИА 57.
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