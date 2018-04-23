Европейские парламентарии хотят серьезнее регулировать криптовалюты 

Европейский парламент вернулся к политике усиления регулирования криптовалют.
Члены парламента большинством проголосовали за документ, предложенный в декабре 2017 года Европейским советом, который должен предотвратить использование криптовалют в отмывании денег и финансировании терроризма. Голосование состоялось в прошлый четверг, 19 апреля. За принятие закона проголосовали 574 парламентария, против — 13, при этом 60 членов Европарламента отсутствовали на заседании. Новые требования ЕП направлены против анонимности на криптовалютном рынке и устанавливают правила работы с цифровыми валютами для бирж, платформ и платежных систем. Согласно документу, эти субъекты должны проходить максимально полную процедуру регистрации, включая проверку данных пользователей. Закон вступит в силу через три дня после его публикации в Официальном журнале Европейского союза. Затем страны-участницы ЕС должны будут в течение 18 месяцев интегрировать новые правила в национальное законодательство.
текст: Антон Кузнецов, фото: European Parliament / Flickr