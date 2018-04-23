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Биржи Европы снижаются
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Биржи Европы снижаются 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Европейские фондовые биржи в понедельник демонстрируют преимущественно динамику после неоднозначных статданных по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.17 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,02%, до 7369,1 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,32%, до 5395,73 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,3%, до 12502,5 пункта.
В понедельник рынки обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности, а также активность в сфере услуг в апреле выросла как в целом в еврозоне, так и отдельно в Германии и Франции, однако в сфере промышленного производства индекс деловой активности повсеместно снизился, что вызывает опасения относительно перспектив промышленного сектора.
"Несколько индикаторов исследования указывают на то, что снижение оптимизма, опасения относительно торговой войны и прошлогоднее повышение курса евро начинают оказывать влияние на деловую активность", — пишут эксперты Danske в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Участники торгов также обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции французского авиаперевозчика Air France KLM дешевеют почти на 1,5% на фоне перебоев в расписании полетов компании из-за забастовки персонала, который требует повышения зарплаты.
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