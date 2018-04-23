Окно возможностей. Как технологическим стартапам выжить в эпоху санкций

Санкции, резкое снижение капитализаций российских компаний, нестабильный курс национальной валюты. Как новая волна дестабилизирующих факторов скажется на венчурном рынке? И можно ли найти положительные факторы для стартапов или фондов в текущем положении?

Окно возможностей. «Только на моей памяти экономических потрясений в новой России было много. Этим по-моему, уже никого не удивить. Любой кризис — окно возможностей, а не закрывающаяся дверь», — напоминает управляющий партнер NP Capital Александр Зимин . Из негативных факторов он отметил растущую экономическую изоляцию. Однако надеется, что со временем Россия все же интегрируется в мировые экономические процессы, а не придет к полной изоляции по примеру Северной Кореи

Последние события дают нам понимание, что рынок российских проектов и основателей становится все более закрытым для иностранных инвесторов: «Мы должны скрупулезно относиться к работе с инвесторами (KYC — „знай своего клиента“), смотреть на соинвесторов в проектах, изначально развивать бизнес глобально и по действующим международным правилам. Зато российские инвесторы получают дополнительные возможности: оценки падают, а талантливые предприниматели, инженеры и программисты остаются», — говорит он..

Инвестиции в Россию. Что может помочь венчурному рынку кроме дешевеющей рабочей силы? «Текущая травля российских бизнесменов заставляет их активней инвестировать в России, возвращая капитал обратно в российскую экономику», — отмечает управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк

Но тут же называет причину для пессимистичных настроений: «Любые дестабилизирующие экономику факторы негативно влияют на бизнес-среду. Стоимость капитала растет в силу повышения факторов риска. Доступность иностранного капитала уменьшается, равно как и аппетит к инвестированию в России».

По мнению Давидюка пока неясно, сбалансируются ли эти факторы, поэтому он советует российским участникам экосистемы приготовиться затянуть пояса потуже: «Выживут, как обычно, самые сильные».

Не надеяться на государственные и олигархические деньги. «Текущая ситуация безусловно усугубит положение компаний поздних стадий, успешных компаний, которые ищут раунды A и выше. Им будет сложнее найти иностранные деньги», — категоричен управляющий директор Starta Ventures Алексей Гирин. Он добавляет, что им придется постоянно решать: брать ли деньги российских крупных инвесторов, рискуя будущими трудностями с фандрайзингом от иностранных компаний.

«На рынке посевного финансирования, я думаю, это мало скажется», — обнадеживает Гирин. Он напоминает, что раньше основными инвесторами ранних стадий выступали локальные инвесторы, даже если стартапы целились на глобальный рынок.

«На российских стартапах, я думаю, это скажется положительно. Так как будет меньше иллюзий относительно того, что и как нужно делать. Соответственно, меньше надежды на государственные и олигархические деньги», — указывает позитивный момент управляющий директор Starta Ventures. Он призывает молодые компании сразу развиваться глобально, пытаясь прорваться сквозь любые преграды и проблемы.

Отток капитала. «Любые отрасли экономики — это сообщающиеся сосуды. Поэтому в условиях сильной экономики — сильная венчурная отрасль с большим объемом инвестиций и наоборот», — говорит управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин . Он напоминает, что новые американские санкции навредят промышленности, банковскому сектору, активам российского бизнеса за рубежом и заключает: «Это приведет к тому, что денег в стране станет меньше, изоляция России вырастет. Значит, и венчурной отрасли опять придется пережить очередное падение».

Положительные сдвиги, по мнению Инютина, возможны, если лидеры России и США встретятся в ближайшие месяцы и договорятся о сотрудничестве: «Даже на новостях о „не-конфронтации“ и разговорах о частичном снятии санкций, с инвестициями и деньгами в экономике станет лучше. Значит, и венчурной отрасли будет обеспечено хотя бы не падение».

Свободный полет. «Эмоционально стало сложнее, но практически ничего не изменилось, паника не из-за санкций, а из-за негативных ожиданий», — считает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава . Он добавляет, что ситуация в целом тяжёлая, но вполне стабильная и рабочая: «Инвесторы вернулись не потому, что стало лучше, просто привыкли».

«В данный момент времени мы находимся в свободном полете, к моменту выхода статьи может быть любая ситуация — от заключения сделки до военного конфликта. Мы можем вернуться в ситуацию почти до Крыма или упасть в пропасть», — заключает Чачава.

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