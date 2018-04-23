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Дилеры продолжают банкротиться, несмотря на рост рынка
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Дилеры продолжают банкротиться, несмотря на рост рынка 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Российский автомобильный рынок уже больше года показывает двузначный рост продаж новых автомобилей. Несмотря на это, банкротства официальных дилеров продолжаются, и многие из них находятся в зоне риска. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева.
«Очень хотелось бы, чтобы не было сокращения, но, скорее всего, в той экономической ситуации, которая есть сейчас, этого не избежать. В зоне риска находятся около 30% дилеров. Это и крупные московские дилеры», — отметил Мосеев. Он добавил, что главным образом риски связаны с сохранившимся уровнем кредитной нагрузки при сократившихся доходах. Не все стали способны обслуживать займы.
Из-за серьезного падения продаж некоторые массовые бренды превращаются в России в нишевые, представителям которых становится трудно выживать. Это, в частности, Honda, Peugeot, Citroen, Suzuki. Глава РОАД также упомянул небольшое количество автомобилей, продаваемых каждым отдельным дилером. Это тоже добавляет сложностей бизнесу. Перспективы роста Олег Мосеев увидел в росте доли вторичного рынка.
«Да, мы развиваемся в автомобилях с пробегом, но нам еще далеко до показателей развитых рынков. Сейчас в России 12–13% продаж приходится на официальных дилеров, а на развитых рынках — 30–40%. В Москве эта доля выше — в районе 20–25%. Но при этом жесткая конкуренция крупных дилерских холдингов приводит к тому, что доходность как в Москве, так и в регионах до 500 км от Москвы вымывается, она существенно ниже, чем в более удаленных регионах», — рассказал он.
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