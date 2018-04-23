Дилеры продолжают банкротиться, несмотря на рост рынка

Олега Мосеева. Российский автомобильный рынок уже больше года показывает двузначный рост продаж новых автомобилей. Несмотря на это, банкротства официальных дилеров продолжаются, и многие из них находятся в зоне риска. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры»

«Очень хотелось бы, чтобы не было сокращения, но, скорее всего, в той экономической ситуации, которая есть сейчас, этого не избежать. В зоне риска находятся около 30% дилеров. Это и крупные московские дилеры», — отметил Мосеев. Он добавил, что главным образом риски связаны с сохранившимся уровнем кредитной нагрузки при сократившихся доходах. Не все стали способны обслуживать займы.

Из-за серьезного падения продаж некоторые массовые бренды превращаются в России в нишевые, представителям которых становится трудно выживать. Это, в частности, Honda, Peugeot, Citroen, Suzuki. Глава РОАД также упомянул небольшое количество автомобилей, продаваемых каждым отдельным дилером. Это тоже добавляет сложностей бизнесу. Перспективы роста Олег Мосеев увидел в росте доли вторичного рынка.