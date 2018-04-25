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Волгоградские власти внесли в Госдуму законопроект о переводе времени
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Волгоградские власти внесли в Госдуму законопроект о переводе времени 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
25 апреля волгоградские парламентарии приняли постановление, инициирующее внесение изменений в ФЗ «Об исчислении времени». Законопроект внесли в Госдуму РФ на рассмотрение.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», власти предполагают, что срок прохождения документов в Государственной Думе по вопросу перевода региона в другой часовой пояс от даты внесения до вступления в силу федерального закона составит около полугода. Примерно за этот срок Астраханская и Саратовская области перевели время на своей территории, согласовав вопрос с федеральными властями.
Если Госдума поддержит решение волгоградцев перевести стрелки часов в регионе на час вперед, законопроект должен будет рассмотреть и поддержать Совет Федерации, а после него — Президент РФ. Последний как раз поставит подпись под соответствующим документом.
Напомним, депутаты волгоградской облдумы предложили перевести регион в другой часовой пояс в 02:00 28 октября 2018 года.
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