Волгоградские власти внесли в Госдуму законопроект о переводе времени

25 апреля волгоградские парламентарии приняли постановление, инициирующее внесение изменений в ФЗ «Об исчислении времени». Законопроект внесли в Госдуму РФ на рассмотрение.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», власти предполагают, что срок прохождения документов в Государственной Думе по вопросу перевода региона в другой часовой пояс от даты внесения до вступления в силу федерального закона составит около полугода. Примерно за этот срок Астраханская и Саратовская области перевели время на своей территории, согласовав вопрос с федеральными властями.

Если Госдума поддержит решение волгоградцев перевести стрелки часов в регионе на час вперед, законопроект должен будет рассмотреть и поддержать Совет Федерации , а после него — Президент РФ. Последний как раз поставит подпись под соответствующим документом.

Напомним, депутаты волгоградской облдумы предложили перевести регион в другой часовой пояс в 02:00 28 октября 2018 года.